Tra i big di Sanremo c’è anche lui: Gio Evan. Nome d’artista per Giovanni Giancaspro. Il cantautore si presenta al Festival del 2021 con la canzone “Arnica”.

Gio Evan: età, nome, altezza, biografia

Pseudonimo di Giovanni Evani Giancaspro, Gio Evan nasce a Molfetta, in Puglia, il 1988. Ha 32 anni. Ne farà 33 il prossimo aprile. Non ci sono dettagli sulla sua altezza, ma non dovrebbe superare l’1,75 centimetri.

Prima di dedicarsi alla musica, i suoi esordi sono in poesia. A vent’anni scrive infatti il suo libro d’esordio “Il florilegio passato”, una raccolta in versi sul suo viaggio in India; il libro è autoprodotto e viene distribuito dallo stesso autore per le strade in Italia. Tra il 2010 e 2014 dirige come direttore amministrativo la rivista “Storie”. Tra il 2012 e il 2013 fonda Le scarpe del vento, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco, Cranioterapia. Nei quattro anni successivi continua i suoi viaggi attraverso l’Europa e il Sud America.

Artista stravagante e giramondo, nel 2014 inizia due progetti per le strade francesi: Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo. Lo stesso anno pubblica il suo secondo libro, e primo romanzo, La bella maniera. Torna alla scrittura in versi nel 2015 con la raccolta Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche (Narcissuss) che gli fa guadagnare un contratto per la Miraggi edizioni, con cui pubblica il successivo Passa a sorprendermi, oltre a scrivere e dirigere l’opera Oh Issa – Salvo per cielo. Nel 2021 partecipa a Sanremo nella categoria Big con la canzone “Arnica“.

Gio Evan vita privata

Non si sa molto della sua vita privata e delle sue relazioni sentimentali. Infatti il cantante è molto riservato e per questo non si sa praticamente nulla sulla sua vita privata. Infine, Gio Evan è molto attivo anche sui social. Il suo profilo Instagram (@gio_evan) è seguito da oltre 800 mila followers, i quali ogni giorno si lasciano incantare dalla sua arte.

