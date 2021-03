Sono 27 i comuni del Casertano che rischiano la zona rossa. Ma c’è già qualche sindaco che ha preferito anticipare le misure restrittive per arginare al più presto il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali.

Campania, troppi contagi: un comune finisce in lockdown

E’ il caso di Roccamonfina. Il sindaco Carlo Montefusco ha firmato una nuova ordinanza che praticamente mette in lockdown la popolazione con la chiusura di tutte le attività commerciali “non necessarie”.

Saranno sospese fino al 7 marzo 2021 tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Stop anche a tutte le attività di ristorazione. E’ consentita solo l’asporto dopo le 19 e 30.Si fermano anche le le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) mentre restano aperte le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

Le attività commerciali di vendita al dettaglio svolgeranno la propria attività dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, fatta eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, che svolgeranno i normali turni di apertura.

Parete

Non ha perso tempo neanche il sindaco di Parete, Vito Gino Pellegrino, il quale ha varato una serie di misure rigide per frenare l’aumento dei contagi in città.

Ieri, infatti, il primo cittadino ha disposto, a partire dal 2 marzo e fino al 14 marzo, la chiusura dei circoli sociali e delle sedi di associazioni presenti sul territorio comunale. Chiuso anche il cimitero nei giorni festivi. Entra in vigore in divieto di stazionamento e assembramento nelle strade, piazze e spazzi pubblici comunali. Sospesa l’isola pedonale: il sindaco ha anche vietato il transito veicolare in via Roma e piazza Berlinguer nei giorni festivi. Chiusa anche la biblioteca comunale.

“Rammento il divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze di bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e di ogni altro servizio di ristorazione.

Raccomando massima precauzione anche nell’ambito familiare ed evitate qualsiasi contatto con persone non conviventi”, scrive il sindaco in un post su Facebook.

Comuni che rischiano la zona rossa

In provincia di Caserta, dove la diffusione del virus sembra inarrestabile, sono ben 27 i comuni che rischiano la zona rossa. Escludendo Parete e Roccamonfina, dove i sindaci hanno già adottato le restrizioni per le loro città, i comuni che rischiano il lockdown sono Arienzo, Calvi Risorta, Casaluce, Casapulla, Castel Morrone, Cervino, Conca della Campania, Grazzanise, Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietramelara, Roccaromana, San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Succivo, Valle di Maddaloni, Villa Literno.

continua a leggere su Teleclubitalia.it