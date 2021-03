Un oggetto sospetto davanti al Borgo Meridiano, in via Aniello Palumbo, a Giugliano, ha fatto scattare l’allarme bomba in pieno centro. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Municipale.

Giugliano, allarme bomba: asportato oggetto sospetto

Dai primi accertamenti effettuati, si tratterebbe di un ordigno artigianale, una bomba carta di pochi centimetri. I caschi bianchi, sopraggiunti su segnalazione dei cittadini, hanno allertato i poliziotti, che sono intervenuti con il Nucleo Artificieri della Questura di Napoli.

Gli uomini delle forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la zona e poi hanno asportato l’ordigno, che verrà probabilmente fatto brillare in un altro posto. Come sia arrivato l’oggetto esplosivo in pieno centro e chi lo abbia lasciato resta un mistero, su cui cercheranno di fare luce gli agenti della Polizia del Commissariato di Giugliano. Ogni ipotesi al momento resta aperta, dall’abbandono involontario al gesto intimidatorio.

continua a leggere su Teleclubitalia.it