Reddito di cittadinanza di febbraio: il pagamento arriva prima? Visto che febbraio è il mese più corto dell’anno i beneficiari si chiedono se l’accredito arriverà qualche giorno prima questo mese.

C’è chi si chiede se può iniziare da oggi il pagamento per concludersi entro il 28. Ricordiamo che il reddito di cittadinanza di febbraio è sospeso per alcune categorie di beneficiari, qualcuno potrebbe anche trovare una sorpresa sull’importo rispetto al mese precedente.

Reddito di cittadinanza febbraio

Il pagamento del reddito di cittadinanza di febbraio 2021 non arriva in anticipo. L’accredito avviene sempre intorno al 27 di ogni mese. INPS ha risposto ad alcuni quesiti di beneficiari del reddito di cittadinanza sulla pagina Facebook INPS per la Famiglia specificando che la ricarica RdC anche per il mese di febbraio arriva intorno al 27.

Dunque bisogna attendere ancora un paio di giorni per vedere i soldi. Il reddito di cittadinanza è stato pagato in anticipo a febbraio per coloro che lo hanno rinnovato a gennaio o che nel primo mese dell’anno hanno fatto domanda per ottenere il sussidio.

Ordinariamente invece il pagamento del reddito di cittadinanza arriva intorno al 27 del mese e comunque non oltre il 30 o il 31, nel caso di febbraio non oltre il 28. Ricordiamo che il reddito di cittadinanza per il pagamento di febbraio:

è sospeso a coloro che non hanno rinnovato l’ISEE 2021 entro il 31 gennaio e che lo recuperano, a parità di requisiti, nel mese di marzo; è sospeso a coloro che hanno terminato le 18 mensilità del reddito di cittadinanza a gennaio e a febbraio hanno chiesto il rinnovo; decade per chi, avendo rinnovato l’ISEE, non ha più i requisiti per accedere al sussidio. Per controllare la data del pagamento del reddito di cittadinanza i beneficiari possono procedere in autonomia accedendo all’area riservata dedicata sul sito di INPS con SPID , CIE o CNS . Dal 1° ottobre non rilascia più nuovi PIN.



Il beneficiario del reddito di cittadinanza può controllare, per il pagamento di febbraio, tre voci:

ultima elaborazione; invio disposizione a Poste; rendicontazione Poste.



Tra le prime due fasi passano solitamente due giorni, mentre l’invio delle disposizioni a Poste Italiane per il pagamento e il pagamento stesso avvengono tendenzialmente nella stessa data stabilita.

