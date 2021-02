GIUGLIANO. E’ stata ritrovata senza vita questa mattina la signora Maria Mastrantuono.

Stamane la donna, nota in città per essere sempre accompagnata da un cane, è stata ritrovata morta all’interno della sua abitazione in via Cumana a Giugliano. Ed è proprio lì che passava le sue giornate, all’esterno del portone di casa.

Morta Maria Mastrantuono

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Il loro intervento si è reso necessario per entrare all’interno dell’abitazione. Si tratterebbe di morte naturale ma indagini sono in corso. Probabile che i vicini, non vedendola da qualche giorno, abbiano allertato le forze dell’ordine.

La donna era un simbolo di via Cumana. Non c’era un giorno che passando di lì non la si trovasse in compagnia dei suoi cani all’esterno del portone di casa.

