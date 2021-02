Grande attesa per la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, in onda questa sera come ogni lunedì a partire dalle 21 e 25 su Rai 1.

La fiction

Il Commissario Ricciardi è una delle serie tv più seguite dagli spettatori del piccolo schermo. La fiction, tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, riesce a tenere incollati allo schermo milioni di italiani.

Le indagini di Ricciardi ambientate in una Napoli degli anni ’30 mostrano in ogni puntata un nuovo caso da risolvere. Il commissario, interpretato da un bravissimo Lino Guanciale, deve fare i conti con i fantasmi delle vittime uccise in modo cruento. Quest’ultime nel comunicare con Ricciardi pronunciano poche frasi che inizialmente non hanno senso, ma che nascondono la chiave di risoluzione del mistero.

Quella a cui assisteremo questa sera a partire dalle 21 e 25 su Rai 1 è la quinta puntata. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Il Commissario Ricciardi: quinta puntata

La quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, si intitola Vipera. Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza in via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente dichiara di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta.

Starà a Ricciardi, scoprire chi e perché ha ucciso la prostituta, avallandosi sempre dell’aiuto del brigadiere Maione. Il Commissario oltre a questo caso ha un ulteriore problema: si trova diviso tra Enrica e Livia. Quest’ultima però avrà un ruolo decisivo nell’aiutare il medico legale Modo, amico di Ricciardi, che si è messo nei guai con i fascisti.

Per saper come andrà a finire la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, non ci resta che seguire la puntata su Rai 1 o in streaming su Rai Play. Intanto possiamo dare uno sguardo alla clip pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della fiction.

