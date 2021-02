Incidente mortale nella notte in Campania. A perdere la vita un giovane di 23 anni. La vittima, Matteo, era in auto con la fidanzata ed il fratello. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto lungo la strada tra Apice e Sant’Arcangelo nel beneventano. La vittima è di Sant’Arcangelo Trimonte.

Incidente tra Apice e Sant’Arcangelo

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto intorno alle 3, quando la Punto con a bordo i tre giovani è uscita fuori strada. L’impatto non ha dato scampo a Matteo, lievi le ferite riportate dagli altri due giovani, medicati sul posto dal 118 o in ospedale. Non si conosce ancora l’esatta dinamica e cosa abbia portato l’auto del 23enne fuori strada.

La salma è stata trasportata presso l’obitorio del Rummo, a disposizione della Procura. Sul posto i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi del caso.

