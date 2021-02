Giugliano. Venerdì mattina, alle ore 11, sede dell’Aicast di Giugliano, presso il centro commerciale “Il Borgo”, in via Aniello Palumbo 55, il presidente dell’associazione, Cesare Abbate, terrà una conferenza stampa per la presentazione del direttivo locale e per illustrare le iniziative e gli obiettivi per l’anno 2021 da realizzare sul territorio cittadino.

Giugliano, l’Aicast presenta venerdì il nuovo direttivo

Alla conferenza stampa parteciperanno i soci dell’Aicast, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e l’assessore al Commercio del Comune di Giugliano, Francesco Mallardo.

“L’Aicast Giugliano punta a rappresentare non solo un punto di riferimento per tutti coloro che fanno impresa e commercio nei diversi settori – dichiara il presidente Cesare Abbate – ma puntiamo a dare un contributo concreto alla crescita e allo sviluppo della nostra città. Giugliano esprime delle enormi potenzialità, soprattutto sul piano economico, turistico e quindi occupazionale; potenzialità che abbiamo il dovere di valorizzare attraverso una sinergia tra tutti i settori produttivi e le istituzioni locali, regionali e nazionali. In una città come Giugliano abbiamo il dovere di pensare in grande, abbandonando la logica del paese per essere proiettati in quella di città. Non solo a chiacchiere ma attraverso atti concreti. Il primo passo in avanti riguarda proprio la mentalità, il modo di pensare e di guardare alla crescita e allo sviluppo”.

(comunicato stampa)

