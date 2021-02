Andrà in onda su Italia 1 alle 21 e 20 Jason Bourne, il quinto e ultimo capitolo della saga “Bourne” con Matt Damon incentrata sull’ex agente della Cia. A dirigere quello che è il sequel di The Bourne Ultimatum – Il Ritorno dello Sciacallo è Paul Greengrass.

Jason Bourne, trama

Jason Bourne, il più letale ex agente della Cia, è costretto a uscire fuori dall’ombra. Dopo dieci anni di latitanza si trova in Grecia, dove si procura da vivere e si tiene in forma partecipando ad alcuni incontri clandestini di pugilato. Dopo aver fatto chiarezza sulle sue origini e sulla sua identità, Bourne ha vissuto una parvenza di pace facendo perdere le sue tracce ma l’attivazione di un nuovo programma di manipolazione da parte di una rete internazionale più potente di ogni singolo governo lo spinge a ritornare in azione.

Cast

A vestire i panni del protagonista, cioè Jason Bourne, c’è sempre lui, Matt Damon. Alicia Vikander è invece il volto di Heather Lee. Tommy Lee Jones interpreta Robert Deway. Tra gli altri interpreti e attori noti ci sono anche Julia Stiles, Vincent Cassel, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Vinzenz Kiefer. Le riprese del film sono state realizzate a Las Vegas, a Berlino e in Grecia. Tra le curiosità del film, vale la pena ricordare che Damon aveva 46 anni quando ha girato la pellicola (nella prima della saga ne aveva 32). Ha dichiarato che ha dovuto fare una dieta e molto allenamento, anche durante le riprese, per interpretare il ruolo che l’ha reso celebre al cinema.

Trailer

Di seguito il trailer di Jason Bourne caricato su YouTube. Per chi non potesse vedere il film su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre), potrà seguirlo su Mediaset Play, il portale multimediale che consente di seguire in tempo reale tutta la programmazione dei film Mediaset.

