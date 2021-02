Il maltempo non dà tregua in Campania. Oggi piogge e forti raffiche di vento stanno mettendo in ginocchio la regione con diversi disagi. Ma l’evento più grave che poteva trasformarsi in tragedia è avvenuto a Lucrino.

Maltempo, crolla segnaletica a Lucrino

In via Miliscola è crollato un grosso dispositivo di segnaletica all’ingresso del tunnel che collega la frazione con Arco Felice. Fortunatamente in quel momento non passava di lì nessun veicolo. Solo una Fiat Panda è stata sfiorata perchè riuscita a fermarsi a pochi centimetri dalla caduta della segnaletica.

Attimi di vero terrore per chi ha assistito alla scena e che si trovava a pochi metri dal crollo. E sempre a Pozzuoli si è registrato il crollo di un grosso albero. Anche lì pare non ci siano feriti.

Frana anche la strada statale 517 che collega la Bussentino con il paese di Torre Orsaia. Disagi alla circolazione per gli automobilisti. La pioggia sta causando non pochi disagi, come del resto già accaduto anche nei giorni scorsi, a sud della provincia di Salerno.

