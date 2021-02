Maria Elena Boschi, ex ministro oggi deputata e capogruppo di Italia Viva, sarà ospite oggi, 12 febbraio, del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Maria Elena Boschi: età

Maria Elena Boschi è nata il 24 gennaio 1981 a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Ha dunque 40 anni ed è del segno dell’Acquario.

Altezza

La capogruppo di Italia Viva è alta 1.70 cm

Fidanzato e figli

Maria Elena Boschi è fidanzata con l’attore Giulio Berruti, di 4 anni più giovane di lei. La storia d’amore con lui procede a gonfie vele. Ospite a “Non è la D’Urso, l’ex ministro ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita privata e in particolare sulla relazione: “Giulio è un ragazzo molto in gamba, si dà da fare, lavora un sacco un ragazzo dolcissimo e soprattutto c’è. E’ confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c’è, sapere che Giulio c’è fa la differenza”. I due non hanno figli al momento.

Politica

Maria Elena Boschi esordisce in politica nel 2008, alle primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato sindaco di Firenze alle elezioni amministrative del 2009. E’ portavoce dei comitati a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Ventura, esponente dell’area dalemiana del Partito Democratico, contro il giovane presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi. È stata membro della direzione cittadina del Partito Democratico di Firenze.

Dopo la vittoria di Renzi alle primarie e diventando il candidato sindaco, Boschi viene presentata a lui tramite Francesco Bonifazi, e da il che inizia un rapporto che nel corso degli anni diventerà sempre più solido. Dal 22 febbraio 2014 è ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento con delega all’attuazione del programma del governo Renzi e il 10 maggio 2016 le vengono conferite le deleghe in materia di pari opportunità, precedentemente assunte da Giovanna Martelli, e quelle in materia di adozioni internazionali.

Il 12 dicembre 2016 diventa Sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri nel governo Gentiloni, diventando la prima donna ad aver mai ricoperto l’incarico. Il 17 settembre 2019 Boschi lascia il PD e aderisce ad Italia Viva, partito centrista fondato da Renzi, di cui diventa capogruppo alla Camera dei deputati.

continua a leggere su Teleclubitalia.it