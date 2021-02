Mal è un cantante molto noto ed apprezzato in Italia. Oggi pomeriggio, mercoledì 10 febbraio, sarà ospite ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Il cantante si racconterà e ci regalerà grandi emozioni. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Mal: età

Il cantante nasce a Llanfrechfa, in Galles, il 27 febbraio 1944 ed ha 77 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Le origini della sua famiglia sono umili e lui si è costruito tutto il suo successo da solo.

Altezza

Il cantante è alto più di 1,70 cm

Vero nome

Il suo vero nome è Pail Bradley Couling, ha origini gallesi, ed noto anche con il nome di Mal Ryder.

Mal: moglie e figli

Il cantante ha avuto una relazione con Linda Veras, poi con Patrizia Viotti con cui avrà anche poi una controversa vicenda giudiziaria,dalla quale Mal sarà assolto da ogni accusa. Poi è stato con Dori Ghezzi ed anche molti anni con Mariana Marfoglia.

Poi nel 1989 il cantante ha incontrato la donna della sua vita, Renata ad un suo concentro,molto più giovane di lui. La coppia ha due splendidi figli.

Canzoni

Il suo brano più noto è Pensiero d’amore, che è stato anche reinterpretato in chiave ska in anni recenti da Giuliano Palma and The Bluebeaters e che ha ispirato un “musicarello”, ovvero film in voga in quegli anni che riprendevano il titolo da brani di successo. Sarà la prima di una serie di pellicole che interpreterà Mal, il quale in quegli anni partecipa a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Tra queste, quella del 1971 insieme ai Nomadi, presentando “Non dimenticarti di me”. Nel 1977, esce un altro brano ovvero “Furia”, che se da una parte è un disco da record, dall’altra – confesserà il cantante – “mi ha rovinato la vita”. Inizia in quel periodo infatti un lento declino. I suoi successi però restano immortali.

continua a leggere su Teleclubitalia.it