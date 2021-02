Il coronavirus non risparmia neanche gli uomini dell’Arma. E’ stato stroncato dal Covid Luigi Fachechi, ex brigadiere in servizio alla caserma di Marano di via Salvatore Nuvoletta. A darne notizia è il Mattino.

Covid, muore a 67 l’ex brigadiere Luigi Fachechi

Originario di Bari, Fachechi aveva 67 anni. Era ricoverato da alcune settimane in ospedale. Le sue condizioni però si sono progressivamente aggravate nelle ultime ore fino al decesso. Oggi è sopraggiunto il decesso.

Decine in queste ore i messaggi condivisi sui gruppi social di Marano per ricordarlo. Per molto tempo ha prestato servizio a nord di Napoli. La notizia della sua dipartata ha gettato nello sconforto tutti i cittadini e i militari dell’Arma che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzare il suo lavoro in questi anni. Eri e rimarrai per sempre il miglior zio più buono che io abbia mai conosciuto,rimarrai sempre nel mio cuore”, scrive la nipote Valentina.

