C’è ancora molta attesa su quello che potrebbe succedere nelle prossime ore sulla questione scuole in Campania. Tra qualche ora dovrebbe pronunciarsi l’Unità di Crisi della regione Campania e decidere se effettivamente chiudere le scuole per contenere il contagio oppure continuare con la didattica in presenza con restrizioni ancora più forti di quelle attuali.

Campania, ordinanza scuole

Qualcosa in merito al provvedimento che firmerà il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, lo ha anticipato già l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini, nel corso di una trasmissione su Telecolore: “Quello che potrebbe essere deciso è un’azione mirata rispetto ai territori e alla curva pandemica. Immaginare ordinanze mirate per determinati territori, ma naturalmente questo lo deciderà l’Unità di crisi. Insomma intervenire laddove ci rendiamo conto che ci sono numeri di contagio non in linea con quelli medi della regione”.

Nonostante l’aumento dei casi soprattutto all’interno delle mura scolastiche, la chiusura generale delle scuole non sembra possibile. “Diventa anche difficilmente sostenibile un provvedimento che sia drastico – conclude la Fortini – considerato quello che sta succedendo con gli assembramenti nelle strade delle città. E devo dire che provo parecchia rabbia per quelle immagini”.