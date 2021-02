Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda proprio questa sera, lunedì 8 febbraio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni di questa sera 8 febbraio

Gli ultimi giorni trascorsi sono stati decisamente difficili per i nostri vip. Dopo la terribile notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello, la modella si è mostrata profondamente addolorata.

Lucas era il più piccolo dei fratelli della donna, e ha perso la vita a soli 27 anni in un incidente stradale. Non sono mancate le carezze da parte dei suoi compagni di avventura che hanno fin da subito mostrato una grande vicinanza.

All’interno della casa del Gf Vip, però, non mancano mai gli scontri, e abbiamo assistito al litigio sorto fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, anche se fra i due è tornato il sereno.

Ma a colpire l’attenzione del pubblico è stata la squalifica di Alda D’Eusanio, per le sue continue affermazioni ritenute inaccettabili e offensive. Ebbene, cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera? Ecco tutte le anticipazioni.

Nella diretta che verrà trasmessa si parlerà certamente di quanto avvenuto. Non sappiamo, al momento, se la giornalista sarà presente in studio.

La sorpresa

Potrebbe esserci una grande ed emozionante sorpresa per Dayane Mello. Infatti, potrebbe arrivare il fratello Juliano, a darle un un abbraccio. Proprio ieri, l’uomo doveva essere presente a Live non è la D’Urso, ma ha preferito non presentarsi.

Lo scherzo

Occhi puntati sulla coppia composta da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i quali in queste ultime ore sono rimasti profondamente delusi dal comportamento degli autori del reality show Mediaset che hanno messo in piedi uno scherzo ai danni dei due amici.

Tommaso, infatti, ha trovato un bigliettino d’amore scritto da Zenga per Rosalinda e credeva di essere in possesso dello “scoop” della serata, senza sapere che in realtà si trattava solo di una “burla”.

Così, appresa l’amara verità i due, infatti, sono corsi in camera da letto per preparare le valigie perché intenzionati a lasciare il programma durante la puntata di lunedì 8 febbraio.

Stefania ha ribadito che non ci sta ad essere “presa in giro” in questo modo dallo stesso GF mentre Tommaso ha ammesso che bisognava dare un “segnale forte” per esprimere il loro disappunto. I due amici hanno ammesso che lunedì 8 febbraio, durante la diretta in onda su Canale 5, vogliono dare l’annuncio del loro ritiro ad Alfonso Signorini, mettendo così al corrente della situazione.

