MUGNANO. Sono 110 i positivi attuali al Covid a Mugnano e salgono a 23 i deceduti, 10 i positivi in ospedale, nessuno in terapia intensiva. 1667 i guariti da inizio pandemia. Sono questi i dati dell’ultimo bollettino Covid a Mugnano. Mugnano, insegnante positiva al Covid Per quanto riguarda la scuola è risultata positiva un’insegnante della scuola Illuminato. Per questo oggi chiude un’ala dell’istituto per la sanificazione. Tre classi andranno in DaD fino al 16 febbraio. “Per quanto riguarda le scuole siamo in attesa di dati più certi. È evidente che statisticamente capitano casi di positività anche all’interno delle scuole” dice il sindaco Luigi Sarnataro. Il primo cittadino sui vaccini dice poi: “Non sono obbligatori, ma vi invito a farli fare, soprattutto alle persone più anziane. Se hai in famiglia un over 80, potrai collegarti al sito web: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/

e prenotare la vaccinazione. Gli anziani non sono obbligati a usare la piattaforma telematica (anche se è più veloce) ma potranno anche chiedere o far chiedere l’iscrizione ai loro medici di famiglia, che colgo l’occasione per ringraziare per il loro instancabile lavoro in questo tempo così incerto”.