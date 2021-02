Il contagio in Campania è in risalita. Non lo dice solo Vincenzo De Luca, ma anche i bollettini diramati dall’Unità di Crisi. Sono più di 1600 i nuovi positivi di oggi, 5 febbraio. A fronte di un numero inferiore di tamponi rispetto alla giornata precedente (quasi 17mila). L’indice di contagio sale al 9,23 %.

Campania, contagi Covid in risalita. Si teme effetto scuole

Ieri erano 1544 i nuovi casi di Covid, a fronte di 18514 tamponi. Oggi, con meno test processati, il numero dei contagiati è schizzato a 1665. In salita anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva (+3) e dei ricoveri in degenza ordinaria (+22). Una situazione in peggioramento rispetto alle scorse settimane, che, secondo il governatore campano, potrebbe esplodere da un giorno all’altro.

Secondo l’inquilino di Palazzo Santa Lucia sono due i fattori che stanno alimentando la diffusione del virus: la riapertura delle scuole, oggetto di acerrime battaglie con la giustizia amministrativa, e l’allentamento delle restrizioni in zona gialla. Un mix di condizioni che rischia di riportare la regione verso numeri preoccupanti. Di seguito il bollettino del giorno.

Positivi del giorno: 1.665 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

di cui Asintomatici: 1.457

Sintomatici: 103

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 16.915 (di cui 2.266 antigenici)

Totale positivi: 228.846 (di cui 1.833 antigenici)

Totale tamponi: 2.506.569 (di cui 36.777 antigenici)​

​Deceduti: 23 (*)​

Totale deceduti: 3.879

Guariti: 672

Totale guariti: 161.648

* 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 103

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.490

