Ha violato la quarantena, perché positivo al Covid, ed è andato a sedersi al bar in mezzo agli altri clienti, rischiando di contagiarli. Per questo gli agenti della polizia locale hanno denunciato un uomo a Montichiari, in provincia di Brescia, dopo che lo hanno sorpreso fuori casa e in mezzo ad altre persone.

Positivo al Covid lascia la quarantena e va al bar: finisce nei guai

Un comportamento irresponsabile che è stato duramente condannato dal sindaco della cittadina, Marco Togni. “Non è sicuramente il primo e sicuramente non sarà l’ultimo a tenere comportamenti simili ovvero uscire tranquillamente per il paese nonostante fosse in isolamento sanitario obbligatorio, detto in altre parole in quarantena perché positivo”, ha commentato il primo cittadino, che ha riferito l’accaduto sui suoi canali social.

“Stamattina un residente a Montichiari, positivo al covid, è stato fermato dalla polizia locale mentre era tranquillamente al bar. Evito di esprimere considerazioni personali su tale soggetto perché potete immaginare da soli cosa penso. Rammento invece a tutti che coloro che risultano positivi ai tamponi sono posti in misura di isolamento sanitario obbligatorio e pertanto non possono assolutamente uscire di casa”.

