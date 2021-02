Dramma questa mattina ad Afragola. Alle 12 circa in via Domenico Morelli una donna ha accusato un malore in strada ed è deceduta sotto gli occhi dei passanti. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato.

Afragola, muore in strada per un malore. traffico in tilt

A riportare la notizia in anteprima è il portale NanoTv attraverso una diretta sulla pagina Facebook. I sanitari del pronto intervento avrebbero praticato le manovre di rianimazione in strada, sull’asfalto. Ma ogni tentativo sarebbe risultato vano. La persona è deceduta sotto gli occhi di alcuni parenti, presenti lì sul posto, e dei passanti. Il traffico è andato in tilt per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato.

Quando gli uomini del 118 hanno coperto il corpo con un telo, i familiari sono scoppiati in lacrime. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto, la vittima, una donna di mezza età, era sul marciapiede e stava attraversando la strada quando si sarebbe accasciata in mezzo alla carreggiata in preda a un malore. Sotto choc i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena. I poliziotti hanno disperso la folla di curiosi e ripristinato la circolazione stradale nel centro di Afragola.

Foto: NanoTv.it

