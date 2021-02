È di poco fa la tragica notizia di un terribile incidente d’auto dove è rimasto vittima un bimbo di 4 anni. I fatti sono accaduti a Casal Velino, nel salernitano, nella tarda mattinata di oggi lunedì 1 febbraio.

Il bimbo era in auto con la mamma e la sorellina, quando per cause ancora da accertare l’auto è finita fuori strada terminando la sua corsa in una cunetta. Il piccolo di 4 anni, a seguito del terribile impatto, sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Vana la corsa in ospedale per il bambino non c’è stato nulla da fare. Ferite ma non in maniera grave la mamma e la sorellina.

Seguiranno aggiornamenti

continua a leggere su Teleclubitalia.it