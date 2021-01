Aversa. Un malore improvviso si è rivelato fatale per Vittorio Rennella, 23 anni, originario di Frignano. Il giovane stava lavorando in officina quando si è sentito male. Trasportato al Moscati di Aversa, il 23enne è deceduto poco dopo.

Tragedia ad Aversa, Vittorio si sente male al lavoro e muore a 23 anni

A riportare la notizia è Edizione Caserta. Il ragazzo è morto per le conseguenza dell’arresto cardiaco. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. I medici hanno tentato di salvarlo in extremis, ma ormai era troppo tardi.

Ieri mattina è stato effettuato l’esame autoptico sulla salma, poi liberata per i funerali che si sono tenuti alle 12:30 di oggi nella chiesa di Santa Maria dell’Arco a Frignano. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati sui social dopo la tragica notizia. Tra questi, c’è il commovente messaggio della sorella Maddalena: “Ciao Vittorio mio mio orgoglio mio piccolo grande sempre troppo grande per i tuo anni mi si è stracciato il cuore in mille pezzi fratellino mio ti voglio bene ovunque sei …. Ti voglio bene”.

