Un bimbo di 12 anni è stato travolto da un’auto in corsa in via Vecchia Starza, a Mondragone. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli e sottoposto a un intervento di urgenza.

Mondragone, 12enne travolto da auto in corsa: operato al Santobono

Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio alle 14 e 30 in località Crocelle. La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. A quanto pare il bimbo era in strada quando sarebbe sopraggiunto un veicolo a velocità sostenuta che l’ha centrato in pieno. Il primo a prestare soccorso al ragazzino è stato un medico della zona. Successivamente sono arrivati i sanitari del 118, che l’hanno caricato in ambulanza e l’hanno trasportato al pronto soccorso del “San Rocco” di Sessa Aurunca.

Da lì il trasporto al nosocomio napoletano. Ieri, in serata, la vittima dell’incidente stradale è stata sottoposta a un delicato intervento alla gamba. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e la Polizia Municipale per tutti i rilievi del caso. Il conducente dell’auto che ha investito il piccolo risulta indagato. Non sono note le sue generalità.

