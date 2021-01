Due liti in strada e due arresti. I carabinieri della Stazione di Varcaturo (Giugliano), nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno assicurato alla giustizia due persone. Si tratta di un 44enne di origini nigeriane ed un marito violento.

Due arresti a Varcaturo per liti scoppiate in strada

La prima operazione è scattata per un diverbio scoppiato tra un cittadino extracomunitario e un cittadino italiano. I militari di Varcaturo sono intervenuti per evitare che la discussione sfociasse in violenza. Durante le procedure di identificazione de giovane di colore, sprovvisto tra l’altro di documenti, i carabinieri hanno scoperto che sulla testa dell’uomo pendessero due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Padova nel 2018. E’ infatti gravemente indiziato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo qualche ora, una pattuglia della stessa stazione, in transito lungo Via Licola mare, ha notato, sempre in strada, un’accesa discussione tra due coniugi. Il marito, 41enne di Pozzuoli, anche in presenza dei militari, aveva cercato di colpire la moglie con cui è in fase di separazione. Dagli accertamenti effettuati, è risultato che anche in passato la donna fosse stata vittima di altri episodi di violenza, mai denunciati. Anche per lui sono scattate le manette: è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

