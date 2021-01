Amaro risveglio per la città di Qualiano. Questa mattina – come anticipato da Il Meridiano News – un giovane è stato ritrovato senza vita in strada a pochi passi dal Comune, in via del Municipio.

Qualiano, giovane trovato morto in strada

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, che hanno visto il ragazzo esanime, steso sull’asfalto, e hanno chiamato il 118. I sanitari, giunti sul posto, avrebbero potuto però solo constatare il decesso del giovane. Non sono ancora note le cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile è che il ragazzo abbia avvertito un malore in strada e si sia accasciato a terra. Il corpo non presenterebbe segni di violenza.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Andrea Coratza. Toccherà ai militari della Stazione di Qualiano acquisire le immagini di videosorveglianza della zona per reperire elementi utili alla ricostruzione della vicenda. Dai video sarà possibile ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima, di cui non sono ancora note le generalità.

