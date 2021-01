Franceska Pepe ha deciso di dire addio al Grande Fratello Vip. La concorrente è stata eliminata nelle prime fasi del reality di Mediaset ma ha saputo farsi conoscere dal grande pubblico.

Franceska Pepe dice addio al Grande Fratello

Prima con la lite con l’autrice Irene Ghergo, poi con il confronto con Andrea Zelletta sul caso dei “comodini” e infine la rissa sfiorata con Matilde Brandi.

Franceska, tuttavia, ha deciso di non partecipare alle prossime puntate del Grande Fratello. È stata la stessa Franceska a spiegare su Instagram il motivo della sua assenza. Dopo avere invitato i suoi fan a guardare la puntata con lei, l’influencer ha spiegato perché ha deciso di non essere in studio: “Sto benissimo. Sono qua a casa perché oggi non andrò in puntata al GF. Ho deciso che forse è meglio così per lasciare più spazio ai nuovi concorrenti. Quindi preferisco guardare la puntata da casa”. Franceska quindi non sarà assente in studio solo per la puntata di questa sera. Ha preferito chiudere il suo rapporto con il reality show.

Franceska Pepe al GF Vip

Nella Casa ha discusso più volte con Tommaso Zorzi. Dallo studio è riuscita a innescare più di una lite, soprattutto con Andrea Zelletta che aveva definito “comodino”, termine che aveva innescato la reazione furiosa dell’ex tronista di Uomini e Donne. In un’occasione ha perfino litigato con Irene Ghergo, una delle autrici del reality show.

