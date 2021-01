E’ stata stroncata da un malore improvviso Palma Napolano, maestra maranese di 55 anni. La donna, da anni in servizio presso il plesso Amanzio del centro storico, è deceduta nella serata di ieri. A darne notizia è Il Mattino.

Marano, muore docente di 55 anni per un malore improvviso

L’insegnante era nota in tutta la città ed era molto apprezzata sia dal personale scolastico che dai suoi studenti. “Docente seria, preparata, lascia un vuoto enorme in tutte noi”, scrivono le colleghe provate dalla tragica notizia. Le ragioni del decesso non sono del tutto chiare. A stroncare prematuramente la vita della 55enne sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. La Procura non avrebbe disposto l’esame autoptico.

Cordoglio e vicinanza alla famiglia Napolano sono state espresse da tutta la comunità scolastica cittadina e dalle forze politiche del territorio. I funerali si terranno nel pomeriggio a Marano.Tanti in queste ore i messaggi apparsi sui social network per ricordarla. “Un altro lutto per la comunità maranese. Marano Coerente dedica un momento di cordoglio per questa insegnante tanto amata e stimata da tutti. Sentite condoglianze alla famiglia”, scrive Marianna Verde, admin di un gruppo Facebook.

