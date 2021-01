Sarà un weekend all’insegna del maltempo in Campania. Dopo l’ondata di freddo degli ultimi giorni, una perturbazione farà capolino in molte città della regione, portando maltempo e temporali per tutto il fine settimana.

Campania, ondata di maltempo nel weekend

Venerdì 22 gennaio le temperature si manterranno relativamente alte, con massime di 15 gradi. Il tempo però sarà instabile. Le precipitazioni saranno consistenti sin dal mattino, per poi concedere una tregua nel pomeriggio. Di notte previsti nuovi temporali. Non andrà meglio sabato 23, con violenti rovesci in mattinata e in serata, alternati a brevi schiarite. La colonnina di mercurio segnerà un leggero calo dei valori rispetto alle medie stagionali.

Ulteriore peggioramento delle condizioni meteo per domenica 24 gennaio, con temporali anche molto abbondanti nel pomeriggio che rischiano di creare disagi alla circolazione stradale e di mettere a dura prova la tenuta idrogeologica del territorio, già colpito da frane e crolli che hanno interessato anche il capoluogo campano. Il maltempo resisterà anche nella giornata di lunedì, 25 gennaio. Soltanto martedì tornerà a splendere il sole.

continua a leggere su Teleclubitalia.it