Iliad è down in tutta Italia. Oggi 21 gennaio 2021 centinaia di utenti clienti della società telefonica stanno riscontrando diversi problemi. Cosa sta succedendo? Si tratterebbe di un down in piena regola come già accaduto mesi fa. “Nessun servizio” o “rete cellulare non disponibile” sono alcune delle scritte visualizzate da tanti utenti nel corso delle ultime ore.

Ecco l’elenco completo delle città con più segnalazioni:

Milano

Roma

Torino

Bologna

Padova

Napoli

Genoa

Palermo

Brescia

Coinvolto anche il Sud, con qualche caso di media intensità segnalato in Campania, con Napoli come nucleo, Puglia e Calabria e parte delle Isole. Tra i problemi più segnalati, sempre secondo i dati raccolti da downdetector nelle ultime 24 ore, Telefonia mobile (36%), Internet Mobile (56%) e un Blackout Totale indicato nel 7% dei casi.

Iliad down

Se anche voi state riscontrando problemi potete provare a contattare un operatore Iliad tramite il numero 177 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato la domenica e i festivi dalle 9 alle 20), attraverso l’apposita pagina di assistenza online tramite il sito ufficiale e attraverso la pagina Facebook (anche tramite messaggio privato) o su Twitter scrivendo all’account @iliaditalia.

Il numero di report sul sito downdetector è inoltre in continua ascesa, segno che la situazione non sembra migliorare. Rimaniamo in attesa di una nota dell’operatore, che non ha ancora commentato sulle problematiche riconosciute da ormai parecchi utenti.

