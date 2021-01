Momenti di paura si sono vissuti a Napoli. Il solaio di uno stabile accanto alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour, è crollato alle prime luci del giorno.

Napoli, paura all’alba: crolla una chiesa in pieno centro. Gente in strada

Le pietre cadute dalla Chiesa hanno travolto alcuni veicoli in sosta, tra cui uno scooter, rimasto seppellito dai detriti. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Fortunatamente non risultano feriti. Al momento del crollo, fortunatamente, non c’era nessun passante nei paraggi. Ma il forte boato ha attirato decine di residenti, che si sono riversati a piazza Cavour per capire cosa fosse successo.

L’area è stata messa in sicurezza. Gli agenti hanno interdetto la circolazione veicolare in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che si occuperanno dei rilievi per verificare le condizioni della Chiesa, a quanto pare già in pessime condizioni. Secondo i primi rilievi, la parte centrale della chiesa non sarebbe stata interessata dal cedimento, a crollare sarebbe stata soltanto la facciata adiacente della struttura.

