E’ ufficiale, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si candida a presidente della regione Calabria. L’ex pubblico ministero lo ha annunciato questa mattina.

Napoli, Luigi de Magistris candidato alla Regione Calabria

Il leader del Movimento Arancione correrà dunque per la poltrona di governatore della Calabria, regione dove ha lavorato come magistrato prima di entrare in politica. DeMa ha così sciolto le riserve dopo le tante voci che si sono rincorse in questi giorni sulla sua candidatura. Una scelta non casuale, quella di Luigi De Magistris, ma conseguenza di una strategia precisa. L’obiettivo è infatti provare a raccogliere il massimo sostegno attorno a un nome che non gode dell’assenso dei partiti tradizionali del centrosinistra.

Il sindaco di Napoli si lascia alle spalle dieci anni di amministrazione del capoluogo campano, tra luci e ombre. Negli ultimi tempi hanno fatto discutere le sue prese di posizione contro il governatore Vincenzo De Luca, in particolare le polemiche in merito alla gestione dell’emergenza Covid in Campania. Sotto i riflettori, però, anche alcuni nodi irrisolti della sua doppia consiliatura: dal dissesto della Galleria Vittoria al mancato rilancio del quartiere di Bagnoli.

