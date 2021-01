Domani sera andrà in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te, nota trasmissione condotta da Maria De Filippo. Tra gli ospiti attesi in studio due attori molto amati dal pubblico del piccolo schermo.

La seconda puntata

Domani sera a partire dalle 21 e 15 andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di C’è Posta per Te. Il programma condotto da Maria De Filippi, che da anni, accompagna i telespettatori e che riscuote sempre molto successo di termini di audience.

Anticipazioni

La seconda puntata di C’è Posta per Te, che andrà in onda domani, si presenta ricca di emozioni. Tra gli ospiti famosi vi saranno Irama e la coppia televisiva più amata del momento formata da Marco Bocci e Giulia Michelini.

Irama, ex allievo e vincitore di Amici, non ha mai partecipato a nessuna puntata di C’è Posta per Te. Questo 2021, però per lui, si presenta ricco di eventi. Prima fra tutte, la partecipazione al Festival di Sanremo come concorrente in gara, e poi l’uscita di un nuovo disco. Chissà se questa apparizione a C’è Posta per Te non sia per il cantante un bel portafortuna.

Per i due attori Marco Bocci e Giulia Michelini, invece, la partecipazione a C’è Posta per Te, non è una novità. Infatti, i due, attualmente in onda con la serie Made in Italy, non sono nuovi alle ospitate nel programma di Maria De Filippi. In passato, hanno già regalato belle emozioni ad un loro fan.

C’è Posta per Te: cambio di rotta

La puntata di C’è Posta per Te di domani 16 gennaio ha subìto un cambio di programmazione. Infatti, tra gli ospiti famosi, al posto di Irama e della coppia Bocci – Michelini, doveva esserci l’attore turco Can Yaman, protagonista indiscusso della serie tv DayDreamer.

Secondo alcune indiscrezioni, Can Yaman sarebbe dovuto apparire nella seconda puntata di C’è Posta per Te, ma a causa degli ultimi gossip che lo hanno visto protagonista, la puntata sarebbe slittata. In realtà, dato che le puntate sono registrate con largo anticipo, Can Yaman non avrebbe avuto l’opportunità di replicare a tutto ciò che sta succedendo in questi giorni, motivo per il quale probabilmente si è deciso di spostare la sua ospitata aspettando che si calmino le acque.

Nonostante questo cambio di rotta Mediaset tramite il profilo Instagram ufficiale, ha annunciato che domani a partire dalle 21 e 15 andrà regolarmente in onda il programma. Domani ci si aspetta un gran seguito, come è avvenuto per la scorsa puntata che ha ottenuto il 27,98% di share, pari a 6 milioni 271 mila telespettatori.

