Come sta Silvio Berlusconi? Il leader di Forza Italia è stato dimesso dall’ospedale di Monaco dove era ricoverato da lunedì per alcuni controlli. L’ex premier era stato in ospedale per un problema di aritmia cardiaca. Ora è tornato a casa di sua figlia Marina in Provenza.

Come sta Berlusconi

A disporre accertamenti, e quindi il ricovero, è stato il medico di fiducia dell’ex premier, Alberto Zangrillo, che ha sconsigliato a Silvio Berlusconi di non rientrare in Italia in quel momento. “Sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco”, ha spiegato il prof. Zangrillo. “Non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.

Berlusconi solo qualche mese fa è risultato positivo al Covid ed era stato necessario il ricovero in ospedale a causa di una polmonite bilaterale. “Mi sento come un leone in gabbia”, aveva raccontato l’ex premier dopo essere tornato a casa e riferendosi alla lunga positività al virus.

