Beppe Fiorello è uno degli attori più conosciuti e apprezzati nel panorama cinematografico e teatrale italiano. Ciò che lo ha reso un personaggio di tale spicco è anche la sua famiglia. Andiamo a scoprire tutto ciò che riguarda la sua vita privata e sentimentale.

Chi è Beppe Fiorello: età, la famiglia d’origine

Beppe Fiorello, nasce a Catania il 12 marzo 1969, ha dunque 51 anni ed è del segno dei Pesci. La sua è una famiglia molto unita. Infatti, nel corso di varie interviste, l’attore ha sempre parlato in maniera affettuosa sia della madre Maria Rosaria, che del papà Nicola.

Beppe Fiorello è l’ultimo di quattro figli. Prima di lui sono nati, infatti, Rosario Fiorello, che come Beppe, condivide il mondo dello spettacolo, nato nel 1960, la sorella Anna nata nel 1961, e Catena nata nel 1966.

La carriera di Beppe Fiorello ha inizio quando comincia a lavorare come addetto alle luci, in seguito diventa animatore in alcuni villaggi turistici. Nel 1994 debutta a Radio Deejay con il soprannome di Fiorellino e viene scelto per condurre Karaoke al posto del fratello, tuttavia il programma non ottiene il successo sperato e viene sospeso per sempre.

Nel 1998 si fa strada nel mondo del cinema con L’ultimo Capodanno e nello stesso anno esordisce anche in televisione con Ultimo, con Raoul Bova. Il grande successo per Beppe Fiorello attiva nel 2000 con il film, C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Contemporaneamente continua la sua carriera televisiva comparendo in diverse miniserie tv che riscuotono tutte grande successo.

Beppe Fiorello: moglie e figli

Beppe Fiorello, sebbene viva una vita sotto i riflettori, ha voluto sposarsi in gran segreto. Infatti, l’attore è convolato a nozze con Eleonora Pratelli il 16 ottobre 2010, in Vaticano. Tra di loro vi fu un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti, Eleonora, essendo una stylist ha conosciuto Beppe poiché ha curato il look dell’attore per un tour promozionale di un suo film.

In seguito, i due, si sono rincontrati per caso su un aereo diretto a Los Angeles. Proprio in America è nato l’amore tra di loro. Beppe parlando della moglie in una intervista disse: “È lei la colonna, l’energia, la positività che circola in famiglia. Io sono tendenzialmente un malinconico, un catastrofista. Anche con i nostri figli: Eleonora è gioiosa, li fa sempre sognare. Io sono rigido, metodico, anche se adesso sono più rilassato, grazie a lei. Le devo molto”.

Dall’amore tra Beppe ed Eleonora sono nati due bellissimi figli: la prima si chiama Anita ed è nata nel 2003 mentre il secondo si chiama Nicola ed è nato nel 2005.

Padre e fratello

Beppe Fiorello ha spesso parlato di quello che è il suo rapporto con la sua famiglia di origine. L’attore infatti è molto legato alla figura paterna. Infatti, sia Beppe che Rosario hanno sempre parlato dell’importanza che ha rivestito per i due la figura del loro papà Nicola.

Nicola Fiorello era una Guardia di Finanza, venuto a mancare nel 1990, all’età di 58 anni a causa di un infarto. Soprattutto per Beppe ha avuto un ruolo determinante, anche nella scelta della sua carriera. L’attore parlando del padre ha detto: “Era una padre molto semplice, simpatico, anche se la simpatia spesso viene letta come una dote leggera. Mi colpiva la sua positività, la sua visione della vita: era possibilista, tutto per lui era possibile, fattibile; sognava molto, per noi e per lui. E poi non solo cantava le canzoni di Modugno, ma gli somigliava fisicamente”.

La somiglianza fisica tra il padre e Modugno, ha portato Beppe Fiorello alla creazione di uno spettacolo teatrale intitolato Penso che un sogno così. Tale spettacolo, riscritto per la televisione, questa sera verrà trasmesso su Rai 1, e si presenta come un viaggio, dove l’attore descrive il rapporto che ha con la vita, grazie soprattutto agli insegnamenti ricevuti dalla sua famiglia.

