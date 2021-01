Raoul Bova torna in tv a Verissimo dopo che era assente dal piccolo schermo ormai da un po’ di tempo. Bova è un attore, regista ed ex nuotatore italiano.

I suoi genitori avevano origini calabresi (il padre Giuseppe era di Roccella Jonica) e campane (la madre Rosa era di Acerra). Dopo essersi diplomato all’Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau, si iscrive all’ISEF, ma abbandona gli studi prima della fine dei corsi.

Nel frattempo comincia la sua carriera sportiva nella piscina dell’Aurelia Nuoto vincendo, a 15 anni, il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso. La carriera sportiva si rivela, però, avara di successi, spingendolo ad abbandonare l’agonismo. A 21 anni presta servizio militare nel corpo dei Bersaglieri, dove esercita l’incarico di istruttore di nuoto, presso la scuola sottufficiali dell’esercito. La carriera televisiva inizia nel 1991.

Raoul Bova: età, altezza

E’ nato a Roma il 14 agosto 1971. Ha 49 anni. L’altezza di Raoul Bova è di 1,81 cm.

Raoul Bova: moglie e figli

L’attore ha quattro figli avuti da due donne diverse. E’ stato fidanzato con l’attrice Romina Mondello. Nel 2000 poi ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Dal matrimonio nascono due figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001).

Nel 2013 la coppia si è separata, e, nello stesso anno, l’attore ha iniziato una relazione con l’attrice, showgirl e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi – Il viaggio. Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna. Il 1º novembre 2018 nasce la loro seconda figlia, Alma.

Di Rocio ha detto: “La cosa che mi dà più fastidio è essere considerato il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane. Ok, Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona”.

Film e carriera

Il primo ruolo da protagonista lo ottiene con il film del 1993 di Carlo Vanzina, Piccolo grande amore. E’ qui che viene consacrato come sex symbol italiano. Da questo momento in poi le partecipazioni a film, serie tv, italiane e non solo, sono state numerosissime. Tra le più famose Ultimo, Immaturi, Nassyria, La finestra di fronte e tanti altri.

Ora Bova interpreterà un giovane Giorgio Armani nella nuova serie di Canale 5 Made in Italy.

