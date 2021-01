Covid, l’infezione anche nelle lacrime dei bambini: il primo caso in Italia

“Alla prima visita era asintomatico, ossia non aveva tosse, febbre, stanchezza, mal di gola o diarrea, e in lui non era presente alcun segno di infezione alle vie respiratorie – spiega Gianluigi Marseglia, Direttore UOC Pediatria -. Le analisi del sangue sul bambino hanno mostrato un leggero aumento dei valori delle transaminasi e l’esame ecografico del polmone ha rivelato una lieve irregolarità pleurica, associata a interstiziopatia di grado lieve”.

Subito dopo i medici hanno sottoposto il piccolo al naso-faringeo, che è risultato positivo al Covid-19.

Bruciore agli occhi

I clinici hanno deciso di tenerlo in osservazione. Qualche giorno dopo il ricovero ha iniziato ad avvertire bruciore e lacrimazione agli occhi, cosa che ha spinto i medici a chiedere una valutazione oftalmologica.

E in quel momento hanno scoperto che non c’erano segni di congiuntivite o cheratite. Successivamente hanno raccolto un frammento delle lacrime del bambino e dalle analisi è emerso che a provocare quei sintomi era proprio il Covid-19, rilevato all’interno dell’occhio.

Campioni congiuntivali

“L’identificazione di Sars-CoV-2 in un campione oculare di un paziente pediatrico Covid-19 ha dimostrato che il virus potrebbe essere rilevato in campioni congiuntivali non solo negli adulti ma anche nei bambini”, spiega Luciano Quaranta, direttore di Oculistica del policlinico San Matteo

Tra il 26 marzo e il 1 maggio 2020, i ricercatori “hanno valutato 8 casi anche con un tampone congiuntivale per indicazione clinica. Per questi il Sars-CoV-2 è stato identificato in tutti i tamponi nasali, mentre solo un campione congiuntivale ha dato esito positivo”, conclude Quaranta.

Come sta il bambino

I medici lo hanno dimesso dall’ospedale 12 giorni dopo il ricovero, e messo in quarantena fino al raggiungimento di risultati negativi dei tamponi nasali e oculari.