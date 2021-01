Oggi, 6 gennaio, è il giorno dell’Epifania 2021. E’ l’ultimo giorno delle festività natalizie. Occorre fare gli auguri ad amici e conoscenti con una frase simpatica o un’immagine o una gif divertente. Si tratta anche di un modo per smorzare la tensione in un periodo difficile segnato dalla pandemia Covid.

Buona Epifania 2021, frasi di auguri e immagini per il giorno della Befana

Si tratta di una festa particolare, legata alle origini del Cristianesimo. In greco il termine significa “mi rendo manifesto”. Sarebbe il giorno e il momento in cui il piccolo Gesù, appena nato, si sarebbe reso “palese” al mondo attraverso il saluto ai Re Magi. Da qui deriva anche la tradizione di portare un dono in casa, esattamente come Baldassarre, Gaspare e Melchiorre portarono mirra, oro e incenso. Oggi il dono consiste in una calza carica di dolci e delizie, per lo più da riservare ai bambini. La Befana invece rappresenterebbe una vecchia madre Natura, avvizzita dal freddo, che ricorda a tutti i piccoli il suo imminente ritorno alla fine dell’inverno. Un’altra lettura invece vuole che la Befana sia una vecchina incontrata dai re Magi lungo il loro percorso verso Betlemme.

In nome di quest’antica credenza, il mito è sopravvissuto fino ad oggi. Per questo auguriamo alle persone più care – amici, familiari, parenti – una buona Epifania, anche in occasione del 2021, anno carico di speranze per il vaccino Covid dopo un anno durissimo caratterizzato dall’epidemia e dalla crisi economica. Una divertente frase d’auguri o un’immagine simpatica può alleggerire l’atmosfera e rendere meno greve il clima che si respira in casa. La zona rossa istituita dal Governo purtroppo impedisce di spostarsi facilmente, per questo si può fare ricorso ai social – WhatsApp, Facebook o Instagram – per inviare gli auguri di buon 6 gennaio 2021. Di seguito qualche frase originale che potete usare per l’occasione.

L’Epifania è la festa che tutte le altre feste porta via! Speriamo porti via anche il Covid e il ricordo del 2020

La Befana è brutta e vecchia, ma è dolcissima! Ti regalo questa calza e ti auguro buona Epifania 2021

Buon 6 gennaio. Finite queste feste, inizia finalmente un nuovo anno carico di speranze e di sogni. Un abbraccio

Tu che sei nel cielo la più bella scia luminosa…quest’anno vuoi revisionarla la marmitta della tua vecchia scopa?!

Sono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo!

Amore mio ricordati che per ogni volta che cadrai, io ci sarò, per te… ma oggi con tutta sta merce che porti in giro, meglio scansarsi! Auguri Befana!

Segui la stella cometa come i re Magi. Ti porteranno dritto a me! Auguri, amore mio.

Immagini e gif divertenti Befana 2021

Ancora meglio se alla frase d’auguri unite anche una bella immagine, di quelle divertenti che sono in grado di svegliare una persona con un sorriso quando aprono WhatsApp. Le più gettonate ritraggono una befana a cavallo di una scopa, ma ce ne sono anche di meno irriverenti e originali, che potrete riservare a qualche amico o conoscente con cui avete meno confidenza, per inviargli un messaggio più formale di buona Epifania 2021. Di seguito una carrellata di file jpg e gif selezionata per voi.

