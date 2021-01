Tragedia in Svizzera, giovane napoletano ritrovato senza vita nella sua abitazione. Si tratta di Luigi Trani, 29enne ischitano residente in Svizzera per lavoro. La tragica notizia ha fatto in pochi minuti il giro del web.

Luigi Trani deceduto in Svizzera

C’è ancora tanta incredulità tra amici e persone che lo conoscevano. Il giovane di 29 anni nel periodo estivo lavorava presso le strutture turistiche dell’isola d’Ischia. Nel periodo invernale era solito scegliere la Svizzera per coprire la stagione lavorativa. Al momento sono in corso le indagini per capire cosa realmente è accaduto a Luigi.

Seguiranno aggiornamenti