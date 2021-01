Arriva a una svolta l’omicidio di Salvatore Palombo, 44 anni, ucciso con una coltellata a Casola, piccolo comune della penisola stabiese. Nella serata di ieri i carabinieri hanno fermato il cognato, Umberto Longobadi. Sarebbe stato lui ad ammazzare Palombo.

Casola, uccide il cognato a coltellate: “Faceva avances alla figlia”

Il dramma si è consumato ieri pomeriggio alle 17. Le prime a litigare, in via Vittorio Veneto, dove risiedono entrambe le famiglie, sarebbero state le rispettive mogli del carnefice e della vittima. Poi la discussione sarebbe degenerata e avrebbe coinvolto gli uomini. A quel punto Longobardi – piccoli precedenti per droga – avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito a morte il cognato con una serie di fendenti all’addome.

Salvatore Palombo sarebbe stato poi lasciato all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia da un soggetto non ancora identificato. Dopo i tentativi dei medici di tenerlo in vita, sarebbe spirato poco dopo per dissanguamento.

Dopo indagini lampo, i Carabinieri della compagnia di Castellammare, coordinati dai militari dell’Arma di Gragnano, hanno fermato il cognato della vittima, ora gravemente indiziato di omicidio. Ad innescare il litigio presunte avances o attenzioni morbose che Palombo avrebbe riservato alla figlia di Longobardi. Salvatore Palombo, capo officina di una concessionaria di autovetture, lascia moglie e tre figli. Impossibile per i medici aiutare il ferito, arrivato al Pronto Soccorso del San Leonardo in condizioni disperate per avere perso troppo sangue.

