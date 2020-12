NAPOLI. Uno scatto che riporta a un episodio che ha dell’incredibile. Una foto del 1927 che ritrae le stesse immagini che Napoli ha visto ieri, cioè quelle della mareggiata su via Caracciolo.

Mareggiata a Napoli del 1927

Ebbene circola uno scatto del 28 dicembre del 1927 in cui a Napoli, e nello specifico proprio a via Caracciolo, ci fu una mareggiata che, proprio come accaduto ieri sera, inondò la strada provocando non pochi disagi. Ebbene ieri stessa identica scena, se non peggiore per quanto riguarda i danni alle attività che insistono proprio su via Caracciolo. E ieri era appunto il 28 dicembre. Dopo 93 anni dunque sarebbe accaduto lo stesso episodio nello stesso punto della città. Una coincidenza che ha dell’incredibile in questo 2020 in cui già il mondo intero è alle prese con la pandemia Covid.

Il vento e le onde ieri hanno abbattuto dei gazebo, e il mare ha invaso la carreggiata portando con sé detriti. Danni per migliaia e migliaia di euro per i ristoranti che sono proprio lì a due passi dal mare.

