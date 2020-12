Sant’Antimo. Non ce l’ha fatta Deborah Galluccio, affetta da un brutta malattia contro cui lottava negli ultimi mesi. La donna, originaria di Sant’Antimo, poco più che trentenne, lascia tre figli piccoli e il marito.

Strazio a Sant’Antimo, Deborah muore giovanissima: lascia 3 figli e il marito

Deborah è spirata ieri, gettando nello sconforto tutti quelli che la conoscevano. Subito la notizia della sua morta si è diffusa in città e anche sui social network, rimbalzando da una bacheca all’altra. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio indirizzati alla sua famiglia. In molti la ricordano come una donna forte, gentile e dolce con gli altri, dedita alla famiglia e ai figli.

“Ci siamo conosciute tra un letto d’ospedale ed un prelievo di midollo, ci siamo promesse che ne uscivamo insieme, ci siamo fatte sempre forza, non c’è stato giorno che non ti ho pensata… mi chiedevo come avresti resistito in quella gabbia covid dove ero stata anch’io, tu che dovevi e avevi il diritto di guarire per i tuoi figli, eri una mamma esemplare… ti voglio bene”, scrive l’amica Antonia. “Le notizie che non vorresti mai ricevere. Che la terra ti sia lieve! Sarai l’angelo custode dei tuoi piccoli cuccioli e la luce di tuo Marito. R.I.P”, è il commento di Sonia.



