Tromba d’aria si abbatte su Cerveteri. La violenza del vento ha causato la caduta di alberi e il distaccamento di cornicioni delle abitazioni sul litorale a nord di Roma. La tromba d’aria si è abbattuta intorno alle ore 15 di questo pomeriggio.

Tromba d’aria a Cerveteri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per la messa in sicurezza della zona. Intanto anche il sindaco ha raccomandato a cittadini di evitare di uscire dalle proprie case se non per motivi di urgenza.

Il post del sindaco

“Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi e il distaccamento di cornicioni dalle abitazioni. Ci sono stati danni alle automobili in sosta, ma fortunatamente ad ora non ci sono segnalazioni di persone ferite. In ogni caso è fondamentale la prudenza. Mi raccomando pertanto di NON USCIRE se non per motivi indifferibili e a NON SOSTARE sotto alberi o palazzi.”