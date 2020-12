Arriva la sentenza per il ricorso del Napoli sul match mai giocato contro la Juve. E’ stato accolto il ricorso della società azzurra. La partita dunque si rigioca. E’ arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha ribaltato totalmente il provvedimento del Giudice Sportivo (confermato in Appello).

Ricorso Juve Napoli

Sono stati tolti sia la sconfitta per 3-0 a tavolino, sia il punto di penalizzazione ai partenopei. E’ stata inoltre disposta la disputa del match contro la Juventus che il 4 ottobre scorso non si giocò per la mancata presentazione degli azzurri a Torino causa Covid. Cosa cambia in classifica: i bianconeri perdono 3 punti e passano da 27 a 24, affiancati alla Roma e allo stesso Napoli.

Il Coni “all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. NAPOLI S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-NAPOLI (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica”.

