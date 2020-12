Vietato spostarsi da una regione all’altra. Entrano in vigore oggi, 21 dicembre, le nuove regole sugli spostamenti interregionali stabilite dal governo per il periodo natalizio.

Italia blindata, confini regionali chiusi: da oggi è vietato spostarsi

Non è infatti più concesso muoversi da una Regione all’altra, se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Rimane consentito anche rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Se ci si sposta verso un’altra Regione per uno dei motivi elencati, bisognerà sempre avere con sé l’autocertificazione.

Tra qualche giorno poi, dal 24 dicembre, tutta Italia entrerà in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e in zona arancione in quelli feriali: in questi giorni, quindi, non sarà più possibile nemmeno uscire, rispettivamente, di casa o dal proprio Comune.

Dal 24 dicembre, fino al 6 gennaio, entreranno in vigore le misure restrittive del nuovo decreto. Nei giorni festivi e prefestivi (quindi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) l’Italia sarà zona rossa, per cui non sarà consentito uscire di casa se non per le solite comprovate ragioni. Sarà comunque concessa, due persone alla volta, un’uscita al giorno verso una casa privata. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio si potrà anche circolare liberamente per il proprio Comune, in quanto tutto il Paese sarà zona arancione. Per spostarsi verso un altro Comune si dovranno comunque avere valide ragioni di lavoro, salute o necessitò, a meno che quello in cui ci si trovi non abbia meno di 5 mila abitanti.

