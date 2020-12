Cambia la programmazione di Canale 5 per il Grande Fratello Vip per il periodo delle feste di Natale. IL reality sarebbe dovuto andare in onda sia il 25 dicembre che il 1 gennaio ma secondo quanto anticipa il sito Blasting news non sarà così.

Grande Fratello Vip a Natale

Salterebbero le puntate del 25 dicembre e del 1 gennaio per far riposare Alfonso Signorini. In questi mesi il reality show è andato in onda con un doppio appuntamento settimanale, ma nelle prossime settimane natalizie ci saranno delle novità. Il reality, infatti, perderà l’appuntamento del venerdì sera ma i “vipponi” saranno protagonisti di una serata speciale in programma il prossimo 31 dicembre per festeggiare la notte di Capodanno.

Per la serata di venerdì 25 dicembre Mediaset ha scelto di programmare al posto del GF Vip il film “Un Natale da chef” con Massimo Boldi. Anche per il 1° gennaio 2021, infatti, non è prevista una nuova puntata in diretta del GF Vip. Due venerdì di stop, quindi, per la trasmissione che continua a riscuotere un buon successo dal punto di vista degli ascolti, al punto che in casa Mediaset hanno scelto di prolungare la messa in onda di questa quinta edizione fino a metà febbraio 2021, quando poi il testimone passerà a Ilary Blasi che sarà la padrona di casa della nuova edizione de L’Isola dei famosi in onda sempre su Canale 5.

