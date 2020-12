Festa con Babbo Natale si trasforma in focolaio, 60 anziani contagiati in una casa di riposo. Un uomo si era travestito da Babbo Natale era in visita in una casa per anziani in Belgio, per uno spettacolo insieme ad alcuni suoi collaboratori. Una grande festa, con auguri e regali.

Dopo tre giorni però, Babbo Natale si è sentito male ed è risultato positivo al Covid, costringendo le autorità sanitarie locali a fare tamponi agli ospiti e ai dipendenti: 75 persone positive all’interno dell’ospizio.

Almeno 60 anziani e 14 dipendenti della struttura. Uno dei positivi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva. Nella visita non sarebbero state rispettate le restrizioni anti-Covid, a partire dal distanziamento. Nessuno degli anziani indossava in quel momento la mascherina.

