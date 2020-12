GIUGLIANO. E’ in calo la curva dei contagi Covid anche a Giugliano. Le restrizioni iniziano a far sentire i loro effetti anche nella terza città della Campania, la più colpita nella provincia di Napoli in questa seconda ondata.

Bollettino Covid Giugliano

Scendono sotto la soglia dei 2mila gli attualmente positivi. Sono al 15 dicembre 1765. Questo grazie al fatto che si sono registrati ben 838 guarigioni da Covid. Ci sono però altri due decessi: altre due persone hanno perso la vita a causa del Coronavirus. Il totale dei deceduti sale a 58. Un giuglianese risulta ricoverato in terapia intensiva.

“I dati che ci giungono questa sera dall’ASL sono confortanti, la curva del contagio è in evidente e costante calo e in sei giorni abbiamo registrato 162 nuovi contagi, appena 27 al giorno che raffrontati alle settimane precedenti evidenziano una diminuzione importante – scrive il sindaco Pirozzi -. Invito ancora una volta tutti a prestare attenzione, a non gettare al vento i sacrifici fatti in questi mesi, al vivere le festività natalizie senza lasciarsi andare a comportamenti pericolosi per la propria salute e per quella altrui. Non siamo lontanissimi dal traguardo ma c’è ancora qualche passo decisivo da fare, tutti insieme, come una comunità che ha a cuore la salute di ogni suo singolo membro”.

