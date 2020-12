Anche i comuni di Casoria e Afragola pubblicano l’avviso pubblico per l’assegnazione dei bonus spesa previsti dal decreto ristori-ter. Per i residenti di Casoria è possibile dalle ore 8 e 30 di oggi, 15 dicembre, fino alle 12 del 21 dicembre, è possibile inoltrare la domanda agli uffici del Municipio. Per gli afragolesi, invece, è possibile presentare richiesta dal 14 dicembre.

Casoria, pubblicato bando per bonus spesa: come fare

Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è determinato in un importo una tantum, così come segue:

Nuclei familiari con n. 5 o più componenti Euro 400,00

Nuclei familiari con n. 4 componenti Euro 350,00

Nuclei familiari con n. 3 componenti Euro 300,00

Nuclei familiari con n. 2 componenti Euro 250,00

Nuclei familiari con n. 1 componente Euro 200,00

Il componente che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare, può presentare domanda ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità:

• compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Casoria, allegando alla domanda on-line un valido documento di riconoscimento (C.I., Passaporto Permesso di soggiorno, Patente);

• compilazione del format di domanda on-line mediante contatto telefonico con Numero Centralino Attivo 081/19022667- tutti i giorni compreso i festivi dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 18:30 – fornendo a mezzo foto, tramite l’ applicazione “watsapp” da inviare al numero di cellulare fornito durante la chiamata dall’ operatore contattato, un valido documento di riconoscimento (C.I., Passaporto Permesso di soggiorno, Patente), le telefonate saranno registrate per gli usi consentiti dalla normativa vigente; NOTA BENE: Per chi non avesse la possibilità di inviare a mezzo foto il documento di identità valido, previo accordo con l’operatore telefonico, potrà recarsi (munito di mascherina) dal giorno 16/12/2020 al giorno 22/12/2020 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 al Piano Terra della ex Pretura sita in Via Pio XII n. 120 – Casoria – per depositare fotocopia del documento di identità in apposita urna situata all’ingresso dell’atrio degli uffici comunali.

Qui è possibile scaricare il link del modulo da presentare

Afragola, dal 12 si possono richiedere i buoni spesa

Anche il comune di Afragola ha pubblicato l’avviso sul suo sito ufficiale. Più scarne però le informazioni trasmesse alla cittadinanza. “Si comunica che da lunedì 14 dicembre – si legge – la sede del Rione Salicelle – Protezione Civile non sarà operativa per la consegna delle domande per i Buoni Spesa Dicembre 2020. I cittadini interessati potranno consegnare le richieste presso: Piazza Municipio 1; Via Firenze presso Biblioteca Comunale; Via Don Sturzo – Sede Servizi Sociali”.

