È sceso in campo anche “Chi l’ha visto?, la nota trasmissione condotta da Federica Sciarelli, per ritrovare Algero Corretini, l’influencer noto per il video “Fratellì”. A lanciare l’allarme è stata la fidanzata: “Pensavo fosse stato arrestato, invece è sparito nel nulla, portando con sé due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti di cui fa uso”.

I redattori della trasmissione hanno comunque messo le mani avanti ponendosi qualche dubbio rispetto all’effettiva scomparsa del ragazzo. I collaboratori della Sciarelli sperano infatti che non sia l’ennesima trovata per attirare l’attenzione su di sé e farsi ulteriore pubblicità. “Fratellì” è celebre per un video caricato sui suoi canali social dove in diretta descrive la sua corsa in auto a tutta velocità che si ferma quando sfrega un muro con la portiera.

continua a leggere su Teleclubitalia.it