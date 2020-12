Made in Sud non andrà in onda nel 2021. L’indiscrezione è stata riportata dal portale Tv Blog e in seguito da Dagospia.

Made in Sud sospeso: la nuova stagione non si farà

Ancora ignari i motivi che avrebbe spinto la produzione a sospendere il programma ma, secondo quanto si legge, sembra che alla base della decisione ci sia la volontà di far riposare un po’ il format.

A quanto pare, la produzione starebbe lavorando al nuovo show ‘La Caserma’ del quale, ad oggi, non si conoscono ulteriori dettagli.

Secondo Roberto D’Agostino: “A Napoli gira voce che lo stop al titolo comico in onda sulla seconda rete non sarebbe dovuto solo a motivi di palinsesto. Di cosa si tratta?”. Intanto Stefano De Martino è tornato a Napoli per iniziare le riprese di Stasera è tutto possibile.

