Giugliano. Lo slogan dell’iniziativa sarà quello che accompagna la campagna pubblicitaria da qualche tempo, ovvero “abitare è importante”. Abitare Arredamenti, l’azienda diventata leader negli ultimi anni nel settore degli arredi, ha annunciato che domenica 6 dicembre 2020 effettuerà una riapertura straordinaria per tutta la giornata.

Ma non solo, per l’occasione, nel corso della giornata, Abitare arredamenti applicherà promozioni e scontistiche particolari con prodotti in pronta consegna .

Ai visitatori saranno dati in omaggio tanti gadget e sarà possibile effettuare la progettazione gratuita della propria casa.

“Sarà un modo per essere vicini alla nostra clientela dopo questo periodo di chiusura ‘forzata’ e dare il modo di visitare le nostre sedi a chi ancora non conosce la nostra realtà – spiega Alessandro Caserta, tra i titolari di Abitare Arredamenti – per venire maggiormente incontro alle esigenze dei visitatore, in questo periodo di emergenza, abbiamo deciso di regalare gli elettrodomestici per chi acquisterà una cucina”

L’appuntamento con la Riapertura Straordinaria di Abitare Arredamemti è per domenica 6 dicembre 2020 presso le sede di Giugliano in via Nuova Sant’Antonio, a poche centinaia di metri dall’uscita dell’asse mediano Giugliano Parete.

COMUNICATO STAMPA

